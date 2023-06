Der völlig überraschende Tod von Leichtathletik-Star Tori Bowie Anfang Mai hat die Sport-Welt geschockt. Die Todesursache der 32-Jährigen war lange nicht bekannt, doch jetzt hat ihre frühere Agentin Kimberly Holland Licht ins Dunkel gebracht. Gegenüber dem US-Sender CBS News sagte sie, dass Bowie in ihrem Haus in Florida an Geburtskomplikationen gestorben sei. Demnach soll sie im achten Monat schwanger gewesen sein und zum Zeitpunkt ihres Todes in den Wehen gelegen haben.