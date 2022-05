"Avatar" löste in den Kinos einen echten 3D-Hype aus. James Cameron zeigt, dass in Science-Fiction weit mehr als Aliens oder Raumschiffe stecken. Nie zuvor fühlte sich ein Parallel-Universum so real an. Und auch die kommende Fortsetzung verspricht, ein echtes Effektspektakel zu sein.

Schon beim Trailer stockt einem der Atem. Fast 2 Minuten lang werden ausschließlich musikunterlegte Sequenzen gezeigt. Eigentlich untypisch für einen Trailer, aber typisch für Regisseur James Cameron. Bilder sind überzeugender als Worte. Deshalb möchte er auch in "Avatar – The Way of Water" wieder mit visuellen Effekten mitreißen. So kommt der gesamte Trailer mit nur einem Satz aus.