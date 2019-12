Bildrechte: dpa

"Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, dass wir kaum wieder erleben werden", schrieb Roxette-Partner Per Gessle in einer Mitteilung, die die schwedische Zeitung "Expressen" am Dienstag veröffentlichte. 17 Jahre lang hat Sängerin Marie Fredriksson gegen den Krebs gekämpft. 2002 war bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert worden. Jetzt ist die Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette ist gestorben. Das teilte "in großer Trauer" ihre Managerin Marie Dimberg am Dienstag in einem Statement bei Facebook mit.

Du warst eine wunderbare Freundin in über vierzig Jahren. Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, einer Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor teilen durfte. Per Gessle

Eine der erfolgreichsten Popmusikbands der 1980er- und 1990er-Jahre

Roxette waren mit mehr als 75 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Popmusikbands der 1980er- und 1990er-Jahre. 1986 hatte Marie Fredriksson zusammen mit dem Songwriter Per Gessle das schwedische Pop-Duo gegründet. Mit "The Look" schafften die beiden 1989 den Durchbruch. Mit der Ballade "It Must Have Been Love" landete Roxette 1990 den größten Hit. Mit der Romantikkomödie "Pretty Woman" wurde auch der Song im Soundtrack zum Welthit.

Marie Fredriksson und Per Gessle alias Roxette: Der internationale Durchbruch gelang ihnen im Frühjahr 1989 mit der Single "The Look" von ihrem zweiten Album "Look Sharp!" Bildrechte: imago images/TT

