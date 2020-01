Rund 2.000 Gäste sind zur anderthalbstündigen Trauerfeier im Hamburger Wahrzeichen geladen. Ihr Kommen zugesagt haben u.a. die Schauspiel-Kollegen Uschi Glas , Ben Becker und Axel Milberg , die Musiker Sasha , HP Baxxter von Scooter und TV-Koch Tim Mälzer , mit dem Jan Fedder bis zuletzt eng verbunden war. Geleitet wird der Gottesdienst von Hauptpastor Alexander Röder. Im Anschluss werden Volker Herres (Programmdirektor ARD), NDR-Intendant Lutz Marmor und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer des beliebten Volksschauspielers gedenken. Am Ende der Trauerfeier nimmt Witwe Marion Fedder von ihrer großen Liebe Abschied. Neben geistlicher Musik werden auf Wunsch Fedders auch Lieder von Michael Jackson und Deep Purple zu hören sein. Wer nicht zu den geladenen Gästen zählt, kann die Trauerfeierlichkeiten über eine Videoleinwand vor dem Hamburger Michel mitverfolgen. Auch im NDR Fernsehen wird von 13:15 Uhr bis 16:00 Uhr live übertragen.

Die Vorbereitungen für die Trauerfeier von Jan Fedder in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis laufen auf Hochtouren. Bildrechte: imago images/Andre Lenthe

Im Anschluss an die Trauerfeier wird es einen Trauerkonvoi mit Jan Fedders Sarg über die Reeperbahn geben. Hier können die Fans entlang der Strecke Abschied nehmen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in das in der Davidwache ausgelegte Kondolenzbuch einzutragen. Die Beisetzung des Schauspielers findet auf dem berühmten Friedhof Ohlsdorf unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.