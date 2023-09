Rapper Travis Scott soll bei einem Auftritt in einem Nachtklub in Manhattan in eine Rangelei mit einem Tontechniker verwickelt worden sein. Laut Angaben der Polizei ist eine verbale Auseinandersetzung zu einer körperlichen eskaliert.

Demzufolge soll Travis Scott dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem habe er in dem Klub randaliert. Dabei soll der 30-Jährige einen Lautsprecher und einen Videobildschirm im Wert von etwa 12.000 US-Dollar beschädigt haben. Danach sei er mit einem Auto geflohen. Die Ermittler gaben an, dass das Überwachungsvideo daraufhin geprüft werde.

Dem Tontechniker gehe es nach der Attacke gut, er sei nur leicht verletzt. Anzeige gegen den Rapper habe er jedoch erstattet. Travis Scott wird voraussichtlich am Dienstag nach New York zurückkehren und sich mit der Polizei zum Verhör treffen.

Sein Name wird von vielen auch mit einem Musikfestival in Houston in Verbindung gebracht, bei dem am 5. November 2021 bei einer Massenpanik zehn Menschen bei seinem "Astroworld"-Konzert starben. Hunderte weitere Fans wurden teils schwer verletzt.



Travis Scott ist auch bekannt als langjähriger Freund von Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.