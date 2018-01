In Berlin grassiert das Turnschuhfieber – ausgelöst durch den Hype um einen eingebauten Fahrschein. Bereits einen Tag vor Verkaufsstart stehen Interessenten vor dem "Overkill" in Kreuzberg an. Für Wartende sind heiße Getränke vorgesehen. Morgens soll es ein Frühstück geben. Darüber hinaus sei Security-Personal vorgesehen.