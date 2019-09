Das ist Twiggy! Am 19. September 1949 als Lesley Hornby in einem Vorort Londons geboren, avancierte sie innerhalb kürzester Zeit zum dem Gesicht der Swinging Sixties der britischen Hauptstadt. Ihr Markenzeichen: eine androgyne Figur, lässig in Look und Haltung - und natürlich der charakteristische Pixie-Cut. Den Namen Twiggy verdankt sie ihrer zarten Figur, abgeleitet vom englischen Wort twig für Zweig, ist Twiggy ein "Zweiglein". Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone