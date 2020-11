Promi-Nachwuchs Sarah Connor und Marc Terenzi: Sohn Tyler startet durch!

Was machen verantwortungsvolle Promi-Eltern, um dem gemeinsamen Nachwuchs eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen? Sie halten ihn aus den Medien und den Sozialen Netzwerken raus. So auch Sarah Connor und Ex-Ehemann Marc Terenzi. Doch seit seinem 16. Geburtstag startet der Promi-Spross durch - und tritt prompt in die Fußstapfen der Eltern.