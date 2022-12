Ob "Griechischer Wein", "Ich war noch niemals in New York" oder "Merci Chérie": Auch Jahrzehnte nach Erscheinen der Songs können Generationen von Fans die Liedtexte von Udo Jürgens’ größten Hits mitsingen. Im Laufe seiner Karriere komponierte er rund 1.000 Lieder und verkaufte über 100 Millionen Tonträger.

Einige Varianten seiner Songs schafften es zu Lebzeiten des Sängers allerdings nie aus dem Tonstudio heraus. Dafür aber jetzt: Am 16. Dezember erscheint das Album "da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere" mit 61 bisher so nie veröffentlichten Liedern.



Das Album wurde unter anderem von Udo Jürgens' Kindern Jenny und John kuratiert. "Man kommt unserem Vater im Hören sehr nah", so John Jürgens gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.