Zwar gönnt er sich den Luxus, dauerhaft in einem Fünf-Sterne-Hotel zu leben, doch für Protz und Pomp ist Udo Lindenberg nicht bekannt. Dennoch: Der Panikrocker scheint ein echter Porsche-Narr zu sein, nahm mit dem Kult-Gefährt an Auto-Rallyes teil, war im Porsche-Museum Stuttgart live zu erleben. Wie jetzt bekannt wurde, war Udo außerdem stolzer Besitzer eines Porsche 911 R. Doch der ist jetzt gestohlen worden.

War ein kleiner Junge wünschte mir so sehr so'n feuerrotes Auto danach kommt gar nichts mehr Als das Ding dann da war Mann, war ich verknallt doch nach ein paar Tagen schon ließ es mich ziemlich kalt

Als das Hamburger Fünf-Sterne-Hotel Atlantic aufgrund der Corona-Krise seine Pforten schließen musste, verließ auch Udo seine "Panik-Zentrale", in der er seit 26 Jahren lebt. Seinen schicken Porsche 911 R ließ er in der Tiefgarage des Hotels zurück. Dort scheinen sich zwischenzeitlich Langfinger ans Werk gemacht zu haben. Denn als der Panikrocker in der Nacht auf Dienstag eine kleine Spritztour machen wollte, war der Luxusschlitten weg. Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.