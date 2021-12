"Alles kommt zurück" Weihnachts-Tatort mit Maria Furtwängler und Udo Lindenberg

Dass der Weihnachts-"Tatort" ein ganz besonderer ist, hat Tradition. In diesem Jahr übernimmt Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler am zweiten Weihnachtsfeiertag die Ermittlungen im Ersten. Und das in eigener Sache. Denn ein kleiner intimer Ausflug nach Hamburg ist für Charlotte Lindholm mächtig schief gegangen - und macht sie selbst zur Verdächtigen. Gut, dass ihr mit Udo Lindenberg ein guter Freund zur Seite steht.