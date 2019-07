Der am 28. Juli 1944 im baden-württembergischen Waiblingen geborene Sohn eines Lastwagenfahrers stieg wie damals noch üblich schon mit 14 Jahren ins Berufsleben ein. Zuerst war er Praktikant, dann Azubi bei einem Friseur in Stuttgart. Sein Lehrresultat war ernüchternd. Von 600 Auszubildenden des Jahrgangs war er der drittschlechteste. Ein Hindernis für den schon bald einsetzenden Erfolg war dies allerdings nicht. Walz ging in die Schweiz. Über Zürich kam er in einen Salon nach St. Moritz. Als "Monsieur Boris" ließ ihn dort sein Chef die Haare schneiden, im mondänen Wintersportort gingen die Promis ein und aus.

So kam auch Marlene Dietrich in den Salon und ließ sich von dem Deutschen frisieren. Walz sagte in einem Interview, die Filmlegende habe ihn zu einem Fest in eine Bar eingeladen, er sei aber zu schüchtern gewesen. Auch Hollywoodstar Rock Hudson habe ihn zu einem Drink eingeladen, er habe ebenfalls ausgeschlagen. "Schön blöd." Lange blieb Walz allerdings nicht in St. Moritz, ihn zog es nach Berlin, wo er bis heute seinen Lebensmittelpunkt hat.



Walz' wirtschaftlichen Erfolg beflügelte der international erfolgreiche Fotograf F.C. Gundlach, mit dem Walz befreundet ist und der seine Models von Walz frisieren ließ. So ging die Tür in die Welt der Schönen und Reichen immer ein Stück weiter auf - und Walz wusste ganz offensichtlich, was sie von ihm wollten. Neben der gut sitzenden Frisur vor allem Diskretion. So gehörte eine Zeit lang auch Romy Schneider zu seinen Stammgästen. Seine aktuell mächtigste und prominenteste Kundin dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel sein.



Quelle: dpa/red