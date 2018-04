"Um Himmels Willen" Jürgen Drews geht ins Kloster

Jürgen Drews tritt jetzt mit Nonnen auf. Zumindest ist das Teil seiner Rolle in der Serie "Um Himmels Willen" im Ersten. In der Folge mit dem Titel "So ein Hundeleben" spielt der selbsternannte "König von Mallorca" den Schlagersänger Freddy Braun. Der soll bei einer Wohltätigkeitsgala im Kloster Kaltenthal seinen angestaubten Hit "Ich will Deinen Herzschlag im Mondschein spüren" singen. Mit dieser Rolle macht sich Jürgen Drews augenzwinkernd über den Schlager und auch über sich selbst lustig. "Ich habe den Text gelesen. Ich habe mich weggeschmissen", sagt Drews.