Ursula Cantieni war Publikumsliebling durch und durch. Sie lebte und liebte die Bühne. Jetzt ist die 75-Jährige in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.08.23) in ihrem Wohnort Baden-Baden gestorben. Das vermeldete der SWR. Zur Todesursache ist bislang aber nichts bekannt.



Ihren Fans wird sie wohl immer mit ihrer bekanntesten Rolle in Erinnerung bleiben: Fast 30 Jahre lang spielte sie die liebenswerte Bäuerin Johanna Faller in der Schwarzwaldserie "Die Fallers". Darin fand Ursula Cantieni die Rolle ihres Lebens. Über Johanna Faller sagte Cantieni mal:

Ich habe ihr mein Gesicht gegeben. Ich hab' ihr zu einer Präsenz verholfen, auch wenn sie manchmal nicht viel zu sagen hatte. Ursula Cantieni

Seit 1994 spielte Ursula Cantieni die Rolle der Johanna Faller neben Schauspieler Wolfgang Hepp. Bildrechte: imago/teutopress

2022 hängt Ursula Cantieni ihre größte Rolle dann an den Nagel. Aus persönlichen Gründen und weil sie neue Wege gehen wolle. Cantieni sagte zum Abschied:

27 Jahre hat mich die Figur der Johanna Faller eng begleitet, gemeinsam haben wir die Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert. Ursula Cantieni

Schauspielerei erst mit 30 Jahren

Das Schauspiel stand lange gar nicht auf der Wunschliste von Ursula Cantieni. Die gebürtige Schweizerin studierte zuerst Sprecherziehung und war danach Professorin an einem Schauspielinstitut in Essen. Mit 30 Jahren lockte sie dann aber doch die Bühne. Erst waren es die Theaterbühnen in Stuttgart, Esslingen und Konstanz.



Dann eroberte sie das Fernsehen im Sturm. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Cantieni 1985 im Film "Polenweiher". Neben ihrer Rolle in der SWR-Serie "Die Fallers" war sie seit 2003 auch festes Mitglied der SWR-Rateshow "Sag die Wahrheit".

Seit 2003 war Ursula Cantieni bei der Fernsehsendung "Sag die Wahrheit". Bildrechte: imago/MAVERICKS

Reaktionen auf ihren Tod

Cantieni habe nicht nur dem SWR, sondern den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben.

Mit ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und ihrem wunderbaren Humor. Eine Frau, die wir nie vergessen werden. SWR-Intendant Kai Gniffke

Der Programmdirektor vom SWR verabschiedet sich mit rührenden Worten von einer großen Schauspielerin:

Mit Ursula Cantieni ist nicht nur eine der ganz Großen im SWR von uns gegangen, sondern auch eine Frau, die zeitlebens ganz viel Herzlichkeit, Offenheit und Wärme versprüht hat. Programmdirektor Clemens Bratzler