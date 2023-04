Zumindest eine Teilschuld sieht das für den Fall zuständige Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico bei Regie-Assistent Dave Halls - und verurteilte ihn am Freitag (31. März) zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe.



Zudem muss der 63-Jährige 500 Dollar Strafe zahlen, 24 Stunden Sozialarbeit leisten und in anderen Verfahren zu dem Fall als Zeuge aussagen.



Zuvor hatte sich Halls, der bei dem Low-Budget-Western als Sicherheitskoordinator tätig war, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft für schuldig bekannt, um eine mögliche Haftstrafe zu vermeiden.