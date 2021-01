Sturm auf Kapitol Hollywood-Stars entsetzt über Gewalt in Washington

Ein wütender Mob nahm das als direkte Aufforderung. Tausende versuchten Türen und Fenster des Gebäudes aufzubrechen. Einigen gelang es, in die Abgeordnetenbüros und die Kongress-Säle vorzudringen. Die Politiker verschanzten sich und wurden dann von Sicherheitskräften in Sicherheit gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) bestätigte der Kongress den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl. Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence gab das amtliche Endresultat in einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern bekannt. Und auch wenn Trump seine Niederlage noch immer nicht eingestehen will, verspricht er nun eine "geordnete Amtsübergabe am 20. Januar".