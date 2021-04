Uschi Glas bekommt wegen eines Werbespots für die Corona-Impfung zahlreiche Hass-Kommentare. "Mir war klar, dass es natürlich Kritik geben wird, weil ich weiß, dass viele Menschen die Impfungen ablehnen", sagte die Schauspielerin am Dienstag (13.04.) in einem Interview mit BRISANT. Der Tonfall habe sie aber überrascht: "Dass es so massiv ist, hätte ich nicht gedacht." Sie sei dabei als Mörderin bezeichnet worden, andere hätten Glas nach der zweiten Impfung den eigenen Tod prophezeit. "Damit muss ich fertig werden", so Glas. Auf die Frage, ob die 77-Jährige nach dieser Resonanz noch einmal solch einen Werbespot drehen würde, sagte sie: "Ich würde es sofort wieder machen. Wir kriegen das Ganze nicht mehr hin, wenn wir uns nicht groß impfen lassen", so Glas.