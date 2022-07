Der Hamburger Ehrenbürger Uwe Seeler gilt als der größte HSV-Spieler aller Zeiten. Er wurde unter anderem mit den Hamburgern 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger. Dreimal (1960, 1964 und 1970) wurde Seeler zum "Fußballer des Jahres" gewählt. Von 1995 bis 1998 führte er den HSV als Präsident an. Seeler wurde bei der WM 1966 Vize-Weltmeister sowie Dritter bei der WM 1970. Sein Traum vom WM-Titel ging nie in Erfüllung.

Der sportliche Erfolg wurde Uwe Seeler quasi in die Wiege gelegt. 1936 wurde er in der Hansestadt in eine Fußballerfamilie hineingeboren. Sein Vater zählte in den 1920er bis in die 1940er Jahre zu den populärsten Fußballern Hamburgs. Auch Uwe Seelers älterer Bruder Dieter war als Fußballer erfolgreich.