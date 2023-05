Die Schattenseite des Schlagerruhms So befreite sich Vanessa Mai vom "Schlager-Korsett"

Plötzlich Shootingstar: Vanessa Mai wird mit Anfang 20 an die Spitze der Schlager-Charts katapultiert. Doch oben angekommen ist nicht alles Gold, was glänzt. In ihrem neuen Buch "I Do It Mai way" und in der ARD-Doku "MAI Time is Now" berichtet die Sängerin über Höhen und Tiefen sowie über ihre ganz persönliche Künstler-Metamorphose.