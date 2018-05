Nach Horror-Sturz Vanessa Mai wieder fit!

Der Schreck war groß, als Schlagersängerin Vanessa Mai bei Proben für ihr Konzert in Rostock stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Tagelang schwebten ihre Fans in Unsicherheit. Dann die Entwarnung: Sie sei "sehr glücklich, noch mit einem 'blauen Auge' davongekommen zu sein", ließ sie ihre Anhänger wissen. Schließlich sagte die 26-Jährige gegenüber BRISANT, dass sie wieder fit genug ist, um ihre große Tournee fortzuführen. An ihrem Geburtstag habe sie grünes Licht von den behandelnden Ärzten bekommen - für die Sängerin das wohl schönste Geschenk aller Zeiten! Am 4. Mai 2018 wird die Sängerin in Düren in Nordrhein-Westfalen ihr erstes Konzert nach dem Unfall geben.