Ruhig war das Jahr 2019 um Schlagersängerin Vanessa Mai. So zumindest sieht es von außen aus. Doch nicht für Vanessa Mai selbst, wie sie BRISANT im Gespräch verraten hat. Für Negativ-Schlagzeilen hat die kurzfristige Absage ihrer für dieses Jahr angekündigten Stadiontour gesorgt. In den Medien wurde über einen schlechten Kartenvorverkauf gemunkelt. Doch die Gründe waren ganz andere.

Sie habe sich mit Menschen umgeben, die ihr das Gefühl gegeben hätten, dass sie sich für das, was sie glücklich mache, schämen müsste, sagt die Sängerin. Deutlicher wird Vanessa Mai nicht, doch wer die Entwicklung des Schlagerstars verfolgt, hat Ideen, was sie damit meinen könnte: Den Ausflug in den HipHop an der Seite von Rapper Olexesh, ihre akrobatischen Tanz-Einlagen, die zu einer schweren Rückenverletzung führten, ihre Reise nach Nashville - oder doch die rot gefärbten Haare?