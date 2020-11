Schlager-Laufband-Talk "On Mai Way": Vanessa Mai startet neues YouTube-Talkformat beim SWR

Alles Neu macht die Mai - und das immer wieder. Nach ihrem Ausflug ins TV-Filmgeschäft und ihrem Engagement als Radiomoderatorin bei SWR4 hat sich Schlagersängerin Vanessa Mai neues Projekt an Land gezogen, in dem sie gleich zwei ihrer Leidenschaften ausleben kann: Sport und Musik. Als sportliche Gastgeberin wird sie in einem YouTube-Talkformat anderen Stars auf den Zahn fühlen - und zwar auf dem Laufband.