Beim Calwer Klostersommer 2018 war ich schon einmal in der ersten Reihe und Vanessa hat mich umarmt und geküsst, aber der Kuss von diesem Jahr war einfach unglaublich und so lang.

Vanessa Mai ist so begeistert, dass die beiden sich anfreunden. Die nächste Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Die Sängerin lädt den Jungen in einer Video-Botschaft zum gemeinsamen Eisesseen ein. Das Wiedersehen ist ganz vertraut und herzlich. Bei Bananen- und Pistazieneis in Vanessa Mais Heimat Backnang kann man auch viel besser über Zukunftspläne quatschen. Und Miguel hat schon ganz genaue Vorstellungen. "Mein Zukunftsplan ist, Schlagersänger zu werden", sagt er. "Plan B wäre Schauspieler und Plan C Moderator. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn Plan A klappen würde."