Pünktlich zum Vatertag werden viele Menschen nostalgisch und reisen gedanklich in die guten alten Zeiten zurück. Offenbar schwelgt auch der ein oder andere Promi in Erinnerungen. So zumindest lassen sich die zahlreichen privaten Aufnahmen erklären, die die VIPs am 19. Juni zum internationalen Vatertag mit der Welt teilen. Nicht nur wir durchforsten also gerne alte Fotoalben ...

Zwei Schauspiellegenden: Vater und Sohn stehen sich in Sachen Karriere in nichts nach. Bildrechte: dpa