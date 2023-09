Drama am Rande der Biennale: Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara wurde wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs festgenommen. Bei seiner Ankunft am Lido am Samstag (02.09.23) klickten bei dem 22-Jährigen die Handschellen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die französische Justiz hatte einen internationalen Haftbefehl gegen den Schauspieler ausgestellt. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist aber nicht bekannt.



Zwar war er nicht Gast beim bekannten Fimfestival von Venedig, sollte aber am Sonntag (03.09.23) beim Festival Filming Italy - das läuft gerade parallel zum Filmfestival von Venedig - ausgezeichnet werden. Seine Auszeichnung soll jetzt erstmal auf Eis gelegt werden, bis es Ergebnisse zu den Ermittlungen gibt. In den kommenden Tagen soll ein Gericht über Gabriel Guevaras Überstellung nach Frankreich entscheiden.