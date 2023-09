Drama am Rande der Biennale: Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara wurde wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs festgenommen. Bei seiner Ankunft am Lido am Samstag (02.09.23) klickten bei dem 22-Jährigen die Handschellen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die französische Justiz hatte einen internationalen Haftbefehl gegen den Schauspieler ausgestellt. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist aber nicht bekannt.



Zwar war er nicht Gast beim bekannten Fimfestival von Venedig, sollte aber am Sonntag (03.09.23) beim Festival Filming Italy - das läuft gerade parallel zum Filmfestival von Venedig - ausgezeichnet werden. Seine Auszeichnung soll jetzt erstmal auf Eis gelegt werden, bis es Ergebnisse zu den Ermittlungen gibt. In den kommenden Tagen soll ein Gericht über Gabriel Guevaras Überstellung nach Frankreich entscheiden.

Der Schauspieler spielt im Prime-Video-Drama "Culpa Mía - Meine Schuld". Bildrechte: IMAGO / CordonPress

03.09.2023 | Ein Hauch von Hollywood dank "Ferrari"

Wer kommt, wer kommt nicht? Das ist die große Frage der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig.



Trotz Hollywood-Streiks tummelt sich Prominenz in der Lagunenstadt: Zur Premiere von "Ferrari" beim Filmfest Venedig gaben sich die US-Schauspieler Adam Driver und Patrick Dempsey die Ehre und schrieben geduldig Autogramme am roten Teppich.



Auf der Leinwand ist Patrick Dempsey als Formel-1-Pionier Piero Taruffi kaum wiederzuerkennen: Für die Dreharbeiten wurden seine sonst silbergrauen Haare wasserstoffblond gefärbt - ein Look, für den Piero Taruffi zu Lebzeiten bekannt war.

Patrick Dempsey lässt sich von der begeisterten Menge feiern. Bildrechte: dpa

Das Biopic "Ferrari" erzählt die Geschichte des legendären Automobil-Unternehmers Enzo Ferrari - dargestellt von Adam Driver. Der Film erhielt in Venedig ganze sechs Minuten lang Standing Ovations.



Nach Maurizio Gucci ("House of Gucci") verkörpert Adam Driver nun schon den zweiten weltberühmten Italiener.

Bei der anschließenden Pressekonferenz war der Streik aber wieder allgegenwärtig: Adam Driver rügte Amazon und Netflix dafür, dass sie sich weigerten, die Forderungen der SAG-AFTRA zu erfüllen.



Die Darsteller von "Ferrari" gehören zu den wenigen US-Stars, die trotz Streiks Promo machen. "Ferrari" ist einer der Filme, für die es von der US-amerikanischen Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA eine Ausnahmegenehmigung gab.

31.08.2023 | Penelope Cruz sagt Teilnahme am Filmfestival ab

Erst hieß es, dass Penelope Cruz am Filmfestival in Venedig teilnehmen würde, doch seit Donnerstag (31.08.) ist klar: Sie wird nicht erscheinen. Warum das so ist, geht aus den Angaben der Veranstalter nicht hervor. Darin heißt es lediglich, dass Cruz aus "persönlichen Gründen" fehle.

Für ein wenig internationalen Glamour haben hingegen Schauspieler Adam Driver und Regisseur Michael Mann gesorgt. Beide kamen anlässlich ihres Werks "Ferrari", das am Donnerstag (31.08.) Premiere feiern soll.

Einige Hollywood-Stars haben Trotz des Streiks der Filmschaffenden nach Venedig gefunden. Patrick Dempsey, Daniela Piperno, Michael Mann und Adam Driver (vlnr) zählen dazu. Bildrechte: IMAGO/ABACAPRESS

Driver wollte mit seiner Anwesenheit seine Solidarität mit den Streikenden in Hollywood demonstrieren. "Ich bin sehr froh, hier zu sein und diesen Film zu supporten", sagte der 39-Jährige in Venedig. Und weiter: "Ich bin hier, um mich mit ihnen zu solidarisieren." Schauspieler Patrick Dempsey schloss sich Driver in Venedig an.

Auch Regisseur Mann betonte, dass "wir alle individuell und kollektiv in völliger Solidarität (...) mit dem Streik der Autorengilde stehen."

Ist nicht in Venedig dabei: Penelope Cruz. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Aus deutscher Sicht sorgte ein Gast der Filmfestspiele für ganz besondere Augenblicke auf dem Roten Teppich: Toni Garrn entpuppte sich im bodenlangen Glitzerkleid als echter Blickfang.

Eine Augenweide auf dem Roten Teppich: das deutsche Topmodel Toni Garrn. Bildrechte: MAGO / Avalon.red

30.08.2023 | Weniger Glanz? Festival beginnt unter Streik-Bedingungen

Auch kurz vor Beginn der 80. Filmfestspiele von Venedig ist wegen des anhaltenden Streiks in Hollywood noch immer nicht ganz klar, welche Stars nach Italien reisen.

Die Premieren der Frankenstein-Variation "Poor Things" und der Leonard-Bernstein-Biografie "Maestro" finden definitiv ohne ihre jeweiligen Hauptdarsteller Emma Stone und Bradley Cooper statt.

Wer aber voraussichtlich zum Star-Aufgebot gehören wird: George Clooney und seine Frau Amal. Beide wurden schon in Venedig gesichtet. Ebenfalls beim Schaulaufen am Lido mit dabei: Adam Driver, Sofia Coppola und Mads Mikkelsen.

George und Amal Clooney wurden bereits in Venedig gesichtet. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Der Startschuss für die Filmfestspiele ertönt am Mittwoch um 19.00 Uhr. Zur Eröffnung wird der Film "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis gezeigt. "Comandante" ist einer der 23 Filme, die bis zum 9. September um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, konkurrieren.

Als deutscher Beitrag läuft der Schwarz-Weiß-Thriller "Die Theorie von allem" von Timm Kröger, der am 3. September Premiere feiert.

Die 80. Filmfestspiele von Venedig werden wegen des Hollywood-Streiks mit weniger Star-Power auskommen müssen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Zu den Deutschen im Wettbewerb gehört auch Franz Rogowski. Er spielt im Historienfilm "Lubo" von Giorgio Diritti einen nomadischen Straßenmusiker, der 1939 in die Schweizer Armee einberufen wird und um seine Familie kämpfen muss.

Clemens Schick wirkt in "Dogman" von Luc Besson mit. Der Film erzählt von einem jungen Mann und seiner besonderen Liebe zu Hunden.

24.08.2023 | Diese Stars kommen trotz Hollywood-Streik

Es ist wieder Zeit für das große Schaulaufen der Stars auf dem Lido in Venedig - das 80. Filmfestival steht in den Startlöchern. Die große Frage in diesem Jahr ist weniger, wer gewinnt, sondern wer überhaupt kommt!



Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich dem Streik in Hollywood angeschlossen. Eine Sprecherin des Festivals gibt jetzt erste Infos dazu, welche Stars voraussichtlich trotzdem nach Italien reisen werden. Jessica Chastain, Mads Mikkelsen und Adam Driver sollen trotz Streik über den Roten Teppich schweben.