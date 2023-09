Biennale-Ticker "Ferrari" bringt Stars zurück nach Venedig

Driver wollte mit seiner Anwesenheit seine Solidarität mit den Streikenden in Hollywood demonstrieren. "Ich bin sehr froh, hier zu sein und diesen Film zu supporten", sagte der 39-Jährige in Venedig. Und weiter: "Ich bin hier, um mich mit ihnen zu solidarisieren." Schauspieler Patrick Dempsey schloss sich Driver in Venedig an.