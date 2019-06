Den Berichten zufolge soll die Frau, die in Brasilien lebt, Neymar über Instagram kennengelernt haben. Der Fußballer habe sie dann Mitte Mai zu einem Besuch in die französische Hauptstadt eingeladen. Bei einem Treffen in einem Hotel sei der 27-Jährige dann aggressiv geworden und habe Gewalt eingesetzt, um gegen den Willen der Frau Sex mit ihr zu haben, heißt es den Berichten zufolge in der Anzeige.

Neymar selbst reagierte mit einem ungewöhnlichen Statement. "Wegen einer Erpressung bin ich gezwungen, mein Leben und meine Familie bloßzustellen", schrieb der Nationalspieler Brasiliens neben einem Video in seinem Facebook-Profil. "Was an dem Tag passiert ist, war eine Beziehung zwischen Mann und Frau, in den privaten vier Wänden, etwas, was mit jedem Paar passiert", verteidigte sich Neymar. Am nächsten Tag habe er sich noch normal mit der Frau per Whatsapp ausgetauscht. "Ich bin in eine Falle getappt", gestand der Brasilianer dann am Ende seiner Verteidigungsrede im Video. Außerdem veröffentlichte er den Chatverlauf mit der Frau. Darin enthalten sind auch intime Fotos, was neuen Ärger für Neymar bedeuten könnte.