Mit "This is it" wollte Michael Jackson eigentlich seinen Abschied von der Bühne feiern. Dafür plante er eine große Konzertserie in London. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen: Jacko starb nur 18 Tage vor dem ersten Konzert am 25. Juni 2009 in Los Angeles. Er wurde 50 Jahre alt. Bildrechte: Getty Images