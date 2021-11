Seit 2020 ermittelt Schauspieler Vladimir Burlakov als Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer im Saar-TATORT - und lässt so manches Frauenherz höher schlagen. Doch sein jüngster Auftritt bei den GQ Awards in Berlin dürfte bei seinen weiblichen Fans für Enttäuschung gesorgt haben. Der Schauspieler nutzte die Veranstaltung für ein diskretes Coming-out.

Hand in Hand posierte der 34-Jährige erstmals mit seinem Freund vor Kameras - und bestätigte damit offen sein Liebesglück. Wer sein Auserwählter ist? Martin solle als Name reichen, sagten beide auf Nachfrage und genossen den Abend.

Aktuell zählt Vladimir Burlakov zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Doch der Weg dorthin war für ihn kein leichter. 1987 in Moskau geboren, siedelte Burlakov im Alter von neun Jahren mit seiner Mutter, seiner Zwillingsschwester und der jüdischen Großmutter nach Deutschland über.



Ohne Deutschkenntnisse in München angekommen, wartete die Familie lange auf die Einbürgerung, lebte zunächst in einem Asylbewerberheim. Eine Zeit, die den heutigen Schauspieler sehr prägte.



Früh in seiner Kindheit hegte Vladimir Burlakov bereits den Wunsch, Schauspieler zu werden. Er verfolgte dieses Ziel konsequent und ließ sich 2006 bis 2010 an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München ausbilden. Dort gelang es ihm auch, seinen russischen Akzent abzulegen.



dpa/daserste.de/BRISANT