Eine Stimme, die jeder kennt - Volker Brandt feiert 85. Geburtstag

Immer wieder war Volker Brandt in Krimis oder Liebesfilmen zu sehen. Bekannt wurde er als Berliner "Tatort"-Kommissar Friedrich Walther (1981 - 1985) und als Dr. Werner Schübel in der "Schwarzwaldklinik" (1986 - 1988). Seine Stimme dürfte auch Hörspiel-Fans vertraut sein, denn Volker Brandt sprach unter anderem Kinderzimmer-Hits wie "Die drei ???" und "Sherlock Holmes".

Wenn er an seine Lieblingsrolle denkt, kommt Brandt ins Schwärmen: Pilot in der Mini-Serie "Glückliche Reise" (1991 - 1993)! Gedreht wurde nämlich in Brasilien, Mexiko, Singapur, Borneo und auf Bali! "Das war die schönste Zeit in meinem Leben"!, sagt er. Und tritt der Mann mit dem verschmitztem Lächeln nun, mit 85 Jahren, etwas kürzer? Weit gefehlt! 77 Folgen "Pater Brown"-Hörbücher wollen im eigenen Tonstudio eingesprochen werden. Und Michael Douglas lebe ja auch noch.