Mit Volkstümelei und nationalistischer Gesinnung hat das neue VoXXclub-Album nichts am Hut. Ganz im Gegenteil. Mit Titeln wie "Der Bär", "Loben und Preisen" oder "Bock auf Bunt", der in Zusammenarbeit mit der Berliner Hip-Hop-Band Culcha Candela entstanden ist, besingen VoXXclub genau das Gegenteil. Eine Gesellschaft, in der jeder so sein darf, wie er will. Eine Welt, in der sexuelle Orientierung und Hautfarbe keine Rolle spielen. Was VoXXclub wollen: dass "das Hirn beim Mitsingen und Feiern auch was zum Nachdenken serviert bekommt". Eine erfrischende Abwechslung im ansonsten eher meinungsarmen Schlager-Genre.