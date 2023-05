Eurovision Song Contest Australien mit Voyager beim europäischen ESC - Wie geht das?

Am 13. Mai ist es wieder so weit: Der ESC steht an und wird wie jedes Jahr für Begeisterung bei einem Millionen-Publikum sorgen. Neben den europäischen Startern sticht ein Teilnehmerland besonders hervor: Australien. Doch warum darf "Down Under" überhaupt an einem europäischen Musikwettbewerb teilnehmen?