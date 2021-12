Familienzwang und Raclette: Carolin Kebekus

Sich vor der Bescherung mit Würstchen und Kartoffelsalat stärken? Nicht mit Carolin Kebekus! Die Kabarettistin präferiert an Heiligabend Raclette, denn das ist in ihrer Familie Tradition.



Was man kaum glauben mag: Die 41-Jährige ist ein echter Weihnachts-Fan. Was sie am Fest am meisten schätzt, sind die Ruhe - und das erzwungene Zusammensein mit der ganzen Familie.

(...) ich liebe es, dass die Familie zusammen sein muss. Manchmal muss man sich eben zu den schönen Sachen zwingen! Carolin Kebekus

Das erzwungene Zusammensein mit der Familie ist für Kabarettistin Carolin Kebekus das schönste am Weihnachtsfest. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Weihnachten in Gedenken an die Eltern: Otto Waalkes

Auch Komiker Otto Waalkes ist in Sachen Weihnachten ein Traditionalist, der es gern besinnlich hat. Am liebsten natürlich in Ostfriesland.

Ich gehe zu Weihnachten sehr gern zu meiner Familie in Ostfriesland. Da lebt mein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern - und wir feiern in Gedenken an unsere Eltern dieses Fest ganz traditionell. Otto Waalkes

Feiert Weihnachten in Gedenken an seine Eltern: Otto Waalkes. Bildrechte: imago/Future Image

Vegetarische Feiertage bei Maria Furtwängler