Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wie die besinnlichste Zeit des Jahres gefeiert wird, ist oft ganz unterschiedlich. Bei dem einen gibt's ganz klassisch Ente oder Würstchen mit Kartoffelsalat, die andere verzichtet vielleicht ganz auf Fleisch. Auch ob der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt oder man lieber allein zu Hause, bei den Liebsten oder ganz weit weg feiert, ist ganz unterschiedlich. Das gilt natürlich auch für deutsche Promis. Wie einige von ihnen das Fest der Liebe im Jahr 2022 angehen, hat BRISANT erfragt.

Kartoffelsalat mit Würstchen gehört für viele zu Weihnachten dazu. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Knödel sind ein Muss

Zur "ganz gemütlich zu Hause"-Fraktion gehört Simone Thomalla, die Weihnachten mit Mama, Bruder und Freund feiert. Was dabei nicht fehlen darf? "Kartoffelsalat und Würstchen", so Thomalla. Auch bei Diane Kruger gehört ein ganz bestimmtes Gericht einfach dazu: "Auch wenn Knödel in meinem Haushalt nicht so ankommen, es muss sie geben an Heiligabend."

Bei Sido gibt es Milchreis

Rapper Sido feiert Weihnachten am liebsten mit der ganzen Familie und pflegt dabei verschiedene Traditionen. "Ich feiere ja auch noch mit der Familie meiner Ex-Frau und die sind Skandinavier", so der 41-Jährige. Dort sei es Tradition, dass es mittags einen großen Topf Milchreis gibt. "In dem ganzen Topf ist eine Mandel versteckt. Und wer die Mandel auf dem Teller hat, der kriegt das erste Geschenk."

Bei Sido gibt es Milchreis zu Weihnachten. (Archiv) Bildrechte: dpa

Plätzchen von Tina Ruland

Selbst beschenkt wird der Rapper sehr ungern, "aber ich verschenke sehr gerne Sachen und vor allem sehr ausgiebig und groß", so Sido. Gar keine Geschenke gibt es dieses Jahr bei Schauspielerin Tina Ruland - zumindest für sie und ihre Liebsten. Für andere sind aber kleine Gesten drin. So habe sie im vergangenen Jahr viele Plätzchen gebacken und an Menschen verteilt, die auf der Straße leben.

Baumschmücken mit Alkohol

Auch in der Familie von Tom Wlaschiha gibt es keine Geschenke mehr. Das sei eine Tradition, die viele Kopfschmerzen erspare, so der Schauspieler. Anders ist es bei Comedian Oliver Kalkofe, bei dem eine Tradition möglicherweise für Schmerzen im Kopf sorgt. "Wenn wir zu Hause sind und einen Baum haben, dann schmücke ich den am Abend vor Weihnachten. Dabei höre ich Weihnachtsmusik oder Hörspiele und trinke mir ganz gemütlich langsam einen an", so Kalkofe.

Beim Schmücken des Baumes kann ein Glas Wein helfen, die Stimmung auf besinnlich zu stellen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Weihnachtsmann nur ohne Sonnencreme

Das ungemütliche Winterwetter treibt den einen oder anderen Promi auch regelmäßig ins wärmere Ausland. Matthias Schweighöfer gehört nicht dazu. Der Schauspieler kann sommerlichen Temperaturen am heiligen Abend so gar nichts abgewinnen: "Ich finde es ganz absurd, dass man zu Weihnachten kurze Hosen trägt und man bei 31 Grad neben dem Weihnachtsbaum steht und der Weihnachtsmann sich gerade mit Sonnencreme eincremt."