Seit 2011 ist die Helene-Fischer-Show das TV-Highlight am ersten Weihnachtsfeiertag. In einer aufwändig produzierten Show mit zahlreichen Kostümwechseln und ausgefeilten Choreographien präsentiert Helene Fischer - unterstützt von einem internationalen Star-Aufgebot - die schönsten Weihnachtslieder.



In den letzten Jahren waren neben großen deutschen Schlagerstars u.a. Michael Bolton, David Garrett, Leona Lewis, Take That, Eros Ramazzotti, Kiefer Sutherland, James Blunt, Andrea Bocelli, Gianna Nannini und Mark Foster zu Gast. Auch Promis, die normalerweise nicht mit ihrer Sangeskunst für Schlagzeilen sorgen, wagten sich an der Seite von Helene Fischer ans Mikro.