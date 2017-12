23. Weihnachtsessen Frank Zander beglückt Bedürftige erneut mit Festschmaus

Rund 3.000 Menschen sind am Dienstag zur traditionellen Weihnachtsfeier für Obdachlose von Musiker Frank Zander in Berlin zusammengekommen. In einem großen Tagungshotel erwartete die Gäste unter anderem Gänsebraten und ein buntes Showprogramm auf der Bühne. Außerdem erhielten sie nützliche Geschenke wie warme Bekleidung und Schlafsäcke.