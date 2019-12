Kein Weihnachten ohne Wham!, keine New Yorker Weihnachtsmarkteröffnung ohne Mariah Carey. Auch wenn viele von Ihnen "Last Christmas" nicht mehr hören können und wollen - George Michael und Andrew Ridgeley haben damit im Jahr 1984 nicht nur einen Riesenhit, sondern einen echten Evergreen gelandet. Kein Jahr, in dem der Wham!-Klassiker im Dezember nicht in den Single-Charts auftauchen würde - auch in Deutschland.



Übertrumpft wird er jedoch seit einigen Jahren von Pop-Diva Mariah Carey und "All I want for Christmas". 25 Jahre nach seinem Erscheinen führt der Weihnachts-Klassiker in diesem Jahr sogar die US-Single-Charts an. Wen das nicht überzeugen kann: Es gibt reichlich Alternativen ...