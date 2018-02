Der Sex-Skandal in Hollywood hat nicht nur Harvey Weinsteins Image ruiniert. Auch die Produktionsfirma des Film-Moguls steht jetzt vor der Pleite. Alle Versuche die "Weinstein Co." noch zu retten, schlugen offenbar fehl. Das berichtet unter anderem die "LA Times" unter Berufung auf den Vorstand.

Die Weinstein-Firma litt seit Jahren unter Missmanagement und Erfolglosigkeit. Daher war geplant, dass "Weinstein Co." schnell verkauft und umbenannt werden sollte. So erhofften sich die Manager endlich Abstand zu Harvey Weinstein zu bekommen, der Ende vergangenen Jahres seinen Posten als Co-Chef räumen musste. Doch der Mega-Skandal um den Namensgeber sorgte letztlich dafür, dass sich auch die verbliebenen Partner abwandten. Weinstein werden zahlreiche sexuelle Übergriffe vorgeworfen, die er bis heute bestreitet. Der Stern der Hollywood-Größe geht also weiter unter - und reißt nun auch mit ihm verbundene Firmen mit in den Abgrund.