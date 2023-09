Ebenfalls ganz oben in der Rangliste der beliebtesten Barträger landet Chris Evans - mit seinem markanten Schnurrbart liegt er voll im Trend. Denn auch 2023 führt der sogenannte Moustache die Trendliste der Bartformen an.



Geht es um prominente Bärte, kommt man an diesem Bartträger nicht vorbei: Freddie Mercury. Laut Auswertung der Suchanfragen landet sein Schnauzer auf Platz drei. Die Ikone des Oberlippenbarts scheint also bis heute ein Vorbild für Bartliebhaber zu sein.