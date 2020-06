Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals auf Gran Canaria gestorben

Ein schwarz-weiß-kariertes Jackett, der Mittelscheitel pomadiert, ein Gummihuhn unterm Arm - das waren seine Markenzeichen: Die "Polonäse von Blankenese" hat Gottlieb Wendehals berühmt gemacht - und dem Mann hinter der Kunstfigur den ersten und einzigen Nummer-Eins-Hit beschert. Den Menschen dahinter, Werner Böhm, haben viele erst durch seine Teilnahme an der ersten Staffel des Dschungelcamps kennengelernt.

Nicht nur mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" - auch mit anderen Reality-Formaten versuchte Böhm ins Rampenlicht zurückzukehren. In der Fernsehsendung "Big Brother" erlitt der alkoholkranke Musiker vor den Augen der Öffentlichkeit einen Rückfall. Gleich zweimal musste er trotz seines millionenschweren Einkommens Privatinsolvenz anmelden. Einer Demütigung gleich kam seine Bewerbung bei Dieter Bohlens "Supertalent". "An der einen oder anderen Kreuzung, wenn ich da falsch abgebogen wäre, vielleicht würde ich da jetzt stehen und du würdest hier sitzen", resümierte Bohlen nach Böhms Auftritt.

Werner Böhm war dreimal verheiratet. Aus jeder dieser Ehen ist ein Sohn hervorgegangen - jeweils in 20 Jahren Abstand. Seine zweite Ehefrau war übrigens keine Geringere als Schlagersängerin Mary Roos, mit der er auch musikalisch zusammenarbeitete. Von seiner dritten und wesentlich jüngeren Ehefrau Susanne lebte Böhm zuletzt getrennt. In seinem Appartement auf Gran Canaria ist er von Lebensgefährtin Helga aufgefunden worden. Vermutlich ist Werner Böhm an einem Herzversagen gestorben, die Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor.