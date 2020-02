Whitney Houston als Hologramm auf Tour

Vor acht Jahren ist Sängerin Whitney Houston einen tragischen Tod gestorben. Doch Hits wie "I Wanna Dance with Somebody", "The Greatest Love of All" und "Higher Love" haben sie unsterblich gemacht. Die sind jetzt in einer Hologramm-Konzerttour noch einmal zu erleben - mit Musikern, Sängern und Tänzern live auf der Bühne. Am 20. März gibt's die einzigartige Show im Admiralspalast Berlin zu sehen, zwei Tage später in der Stadthalle Wien.