Das Gesangstalent bekam Whitney Houston eindeutig von ihrer Mutter in die Wiege gelegt. Cissy Houston begann schon als junges Mädchen in der Kirche zu singen. Zwischen 1967 und 1969 war sie Mitglied der Girl Group "Sweet Inspirations".

Whitney Houston mit ihrer Mutter Cissy. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Die "Sweet Inspirations" waren gefragte Backgroundsängerinnen für Elvis Presley, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, George Benson oder Dusty Springfield. Die Queen of Soul Aretha Franklin war übrigens auch die Patentante von Whitney Houston.



Während ihrer mäßig erfolgreichen Solokarriere nahm Cissy Houston 1987 mit ihrer Tochter Whitney das Duett "I Know Him So Well" für deren Album "Whitney" auf. Die Ballade wurde als Single unter anderem in Deutschland und den Niederlanden veröffentlicht und platzierte sich dort auch in den Charts.

In den 1980er-Jahren wurde "The Cosby Show" zu einer erfolgreichen Sitcom in den USA. Darin geht es um den New Yorker Gynäkologen Cliff Huxtable (Bill Cosby), seine Frau Claire (Phylicia Rashad) und ihre fünf Kinder. Das älteste Kind wurde von Sabrina Le Beauf gespielt, doch diese Rolle wurde ursprünglich Whitney Houston angeboten.

Die Rolle der ältesten Tochter Sandra (obere Reihe in der Mitte) sollte eigentlich Whitney Houston spielen. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

1984, zum Start der Sitcom, war Whitney Houston noch eine relativ Unbekannte im Showgeschäft. Obwohl ihr die Serie höchstwahrscheinlich zu weltweitem Ruhm verholfen hätte, lehnte sie die Rolle ab, um sich ganz auf ihre Gesangskarriere zu konzentrieren. Mit Erfolg: Ihr erstes Album "Whitney Houston" brachte sie 1985 heraus.



Im Nachhinein lässt es sich nicht sagen, ob sie bereits in den 1980er-Jahren gleichzeitig als Sängerin und Schauspielerin hätte Karriere machen können, aber in den 1990er-Jahren gelang es ihr definitiv.

Entgegen der gängigen Meinung soll nicht Ex-Mann Bobby Brown dafür verantwortlich, dass Whitney Houston Drogen nahm. Sie soll bereits in den 80er-Jahren Kokain und Crack konsumiert haben - zusammen mit ihrem Bruder.



In einem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey verriet Bruder Michael Houston 2013, dass er zusammen mit seiner jüngeren Schwester Whitney das erste Mal Drogen konsumiert habe. Damals waren beide Ende zwanzig. "Wir haben immer viel zusammen gemacht, ich habe ihr das Autofahren beigebracht. Wir sind zusammen aufgewachsen und haben viel miteinander gespielt. Und dann, wenn man Drogen ausprobiert, dann macht man das auch zusammen", erklärte er.



Dass seine Schwester im Februar 2012 an den Folgen des jahrelangen Drogenkonsums starb, macht ihm noch immer zu schaffen. "Es ist so schmerzhaft. Ich fühle mich verantwortlich für ihre Drogenprobleme, dass ich es so weit habe kommen lassen. Das ist etwas womit ich den Rest meines Lebens leben muss", sagte er damals im Interview.

Mit dem Sänger Bobby Brown war Whitney Houston von 1992 bis 2007 verheiratet. Bildrechte: IMAGO / Allstar

Lange wurde Houstons Ex-Mann Bobby Brown dafür verantwortlich gemacht, die Diva mit in den Drogensumpf gerissen zu haben. Die Aussagen des Bruders lassen darauf schließen, dass Whitney Houston bereits vor ihrer Ehe mit Drogen in Kontakt gekommen war.

2019 packte Robyn Crawford, die langjährige Freundin und Assistentin von Whitney Houston, in einem Buch aus: Die beiden hatten angeblich eine Liebesbeziehung. In ihrer Autobiografie "A Song for You: My Life With Whitney Houston" behauptet Crawford, dass sie und Houston nicht nur platonische Freunde waren. In der TV-Show "Dateline" erklärte sie damals: "Unsere Freundschaft war eine tiefe Freundschaft. Es war körperlich."

Whitney Houston und Robyn Crawford sollen mehr als nur platonische Freundinnen gewesen sein. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection