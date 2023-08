Bei einer Preisverleihung lernt die junge Whitney Houston den für seinen unsteten Lebenswandel berüchtigten R&B-Sänger Bobby Brown kennen. Die zwei verlieben sich ineinander und heiraten. Doch anstelle eines Happy Ends kommt alles ganz anders ... "I Wanna Dance with Somebody" erzählt Whitney Houstons bewegtes Leben: von ihrem kometenhaften Aufstieg in den 1980er-Jahren über ihre turbulente Ehe mit Bobby Brown bis hin zu ihrem tragischen Tod im Alter von 48 Jahren im Jahr 2012. Dazu gibt's ihre größten Hits im Original zu hören.

In die Hauptrolle der Musikikone schlüpft die BAFTA-prämierte Schauspielerin Naomi Ackie, bekannt aus dem Star-Wars-Streifen "Der Aufstieg Skywalkers". Für die Regie ist Kasi Lemmons verantwortlich, das Drehbuch steuerte Anthony McCarten bei, der bereits für den Musikfilm "Bohemian Rhapsody" das Buch schrieb.



In weiteren wichtigen Rollen sind Ashton Sanders als Bobby Brown, Stanley Tucci als Houstons Manager Clive Davis sowie Clarke Peters als ihr Vater und Tamara Tunie als ihre Mutter Cissy zu sehen.



Am 13. Dezember feiert "I Wanna Dance with Somebody" Weltpremiere in den USA, ab dem 22. Dezember ist der Film in Deutschland zu sehen.