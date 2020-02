Doch für Whitney Houston kommt der Schlussstrich zu spät. Im Jahr 2011 begibt sie sich zum letzten Mal in eine Entzugsklinik. Nur neun Monate später wird die Sängerin in der Badewanne eines Hotels in Beverly Hills tot aufgefunden. In der New Hope Baptist Church in Newark, wo Houston einst ihre ersten Erfolge feierte, findet die Trauerfeier für die verstorbene Sängerin statt. Bildrechte: dpa