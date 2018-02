Wiener Opernball "Mörtel" Lugner präsentiert Melanie Griffith

Eigentlich hat Lugner mit Hollywood-Filmen und -Stars wenig am Hut. "Meine Tochter kennt sich besser aus", gab der 85-Jährige zu. Auf ihren Rat hin fiel die Wahl auf Melanie Griffith. "Ich glaube, sie ist ein toller Gast", gab sich Lugner vorsichtig optimistisch. Jedenfalls passt Griffith ganz gut ins Schema. Noch im Geschäft, noch ein bekannter Name, aber nicht so teuer wie die Top-Stars.