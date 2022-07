Zur Erklärung: In dem Filmdrama "G.I. Jane" spielt Demi Moore Jordan O’Neil, einen weiblichen Lieutenant der US Navy. Im Film will sie sich und anderen beweisen, dass sie das brutale Navy-Ausbildungsprogramm als erste Frau erfolgreich durchstehen kann. Als Jordan O’Neil trägt Demi Moore eine Glatze. Chris Rock spielte also auf die Ähnlichkeit zwischen Jada und Demi an. Doch Jadas Optik ist kein modisches Statement. Sie leidet an der seltenen Krankheit Alopecia areata, bei der ihr die Haare ausfallen.

Will Smith und Jada Pinkett Smith auf der Oscar-Verleihung 2022. Der Schauspieler erhielt einen Goldjungen für seine Rolle in "King Richard". Bildrechte: dpa

Will Smith fand den Witz gar nicht gut, beschimpfte Chris Rock noch von seinem Platz aus und stürmte danach die Bühne, um ihn eine Ohrfeige zu verpassen.

Will Smith gibt zu: "Mein Verhalten war nicht richtig."

Seine Aktion wurde hitzig diskutiert. Einige sahen in Will Smith einen Mann, der seine Familie schützen will. Andere hießen seinen gewalttätigen Ausbruch nicht für gut.

Ist Will Smith ein Mann, der für seine Familie einsteht? Oder war das Verhalten des Schauspielers einfach nur aggressiv? Daran scheiden sich die Geister … Bildrechte: dpa

In seinem Video offenbart Will Smith, dass auch ihm das Erlebnis nicht loslässt und er hin und her überlegt habe, wie er sein Verhalten beurteilen könne. Das Ergebnis: Er bereue sein Verhalten zutiefst und versuche, die Geschehnisse aufzuarbeiten. "Ich bin menschlich – und ich habe einen Fehler gemacht. Und ich versuche, mich nicht für ein Stück Scheiße zu halten", so Smith sichtlich emotional.

Ich habe die letzten drei Monate damit verbracht, die Nuancen und die Komplexität dessen, was in diesem Moment passiert ist, noch einmal durchzuspielen und zu verstehen. [...] Kein Teil von mir denkt, dass dies der optimale Weg ist, um mit einem Gefühl von Respektlosigkeit oder Beleidigung umzugehen. Will Smith

Will Smith: Auch bei diesen Personen entschuldigt er sich

​Doch damit nicht genug: In seinem Facebookvideo entschuldigt sich Will Smith ebenfalls bei Chris Rocks Mutter und bei den Gewinnerinnen und Gewinnern der Oscar-Verleihung. "Es bricht mir das Herz, Euren Moment gestohlen und getrübt zu haben."