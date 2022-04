Am Freitag (03.04.) gab Will Smith in einer Mitteilung bekannt, dass er aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences austritt. Sein Verhalten sei "schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar" gewesen und er habe damit viele Menschen, inklusive Chris Rock, dessen Familie, eigene Freunde und die Gäste bei der Oscar-Show, verletzt.

Ich habe das Vertrauen der Akademie missbraucht. Ich habe anderen Nominierten und Gewinnern ihre Gelegenheit genommen, zu feiern und für ihre außergewöhnliche Arbeit gefeiert zu werden. Ich bin untröstlich. Will Smith

Seine Aktion habe all die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Will Smith hoffe, dass mit seinem Rücktritt wieder die Nominierten und Gewinner des Events in den Fokus rücken.

In seinem Statement zeigt sich der US-Star reumütig. "Veränderungen brauchen Zeit, und ich bin entschlossen, alles dafür zu tun, dass ich nie wieder zulasse, dass Gewalt die Vernunft überholt", schreibt der Schauspieler. Er werde mögliche Schritte und Konsequenzen des Verbands akzeptieren.

Disziplinarverfahren gegen Will Smith wird forstgesetzt

Am Mittwoch (30.03.) kündigte die Oscar-Akademie eine Untersuchung des Vorfalls an. Die drohende Konsequenz: der Ausschluss des Hollywood-Stars aus dem prestigeträchtigen Verband.

Zu einer solchen Maßnahme war es in der Geschichte des Preises bisher nur selten gekommen. Jüngste Beispiele: Bill Cosby und Roman Polanski. Der Komiker und der Regisseur wurden 2018 wegen Sexualdelikten von der Akademie ausgeschlossen. Auch Harvey Weinstein wurde 2017 in Folge der Vorwürfe von sexuellen Belästigungen rausgeschmissen.

Mit seinem Rücktritt kommt Will Smith einem möglichen Rauswurf zuvor. Das Disziplinarverfahren gegen den Schauspieler soll trotzdem fortgesetzt werden, gab der Präsident der Oscar-Akademie David Rubin bekannt.

Was wird aus Will Smiths Oscar?

Große Freude trotz Ohrfeige: Will Smith erhält den Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle in "King Richard". (Archiv) Bildrechte: dpa

Wenige Minuten nach der Ohrfeige wurde Will Smith als bester Hauptdarsteller für seiner Rolle im Film "King Richard" ausgezeichnet. Was wird nun aus seinem Oscar? Bis jetzt hat der Schauspieler sich dazu noch nicht geäußert. In seiner Mitteilung sprach der Hollywood-Star nicht davon, die Auszeichnung zurückzugeben.

Seitens der Akademie darf er den Goldjungen anscheinend behalten. Whoopi Goldberg, die im Beirat der Oscar-Akademie sitzt, sagte in der TV-Show "The View", dass sie ihm den Oscar nicht wegnehmen würden.

Verspätete Entschuldigung für Chris Rock

Bereits bei seiner Oscar-Dankesrede hatte sich Will Smith unter Tränen für den Vorfall gerechtfertigt und die Organisatoren und anderen Nominierten um Verzeihung gebeten. Die Entschuldigung für Chris Rock folgte erst einen Tag später via Instagram. Gewalt in jeglicher Form sei giftig und sein Verhalten wäre "inakzeptabel und unentschuldbar" gewesen, schrieb der Hollywood-Star.

Will Smith verpasst Chris Rock eine knallharte Ohrfeige auf der Oscar-Bühne. (Archiv) Bildrechte: dpa

Witz über Jada Pinkett Smiths Glatze