Es ist die Show zu Jahresbeginn, in der Florian Silbereisen die Besten der Schlagerbranche mit der legendären "Eins der Besten" auszeichnet: die "SCHLAGERCHAMPIONS - Das große Fest der Besten". Am Samstag, den 11. Januar ist es wieder soweit. Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Ben Zucker, Howard Carpendale, Matthias Reim, Santiano und die Kelly Family haben ihre Teilnahme an der großen Schlagersause im Berliner Velodrom bereits verkündet. Jetzt auch Willi Gabalier.



Willi? Sie haben richtig gelesen: Der ist nämlich kein Geringerer als der kleine Bruder von Volks Rock 'n' Roller Andreas - und dem gar nicht so unähnlich. Beide haben studiert, bevor sie sich ihrer Passion verschrieben haben, beide sind recht gutaussehend - und beide setzen auf die steirische Heimat.