Die gesamte Zeremonie unterstrich Herrens Verbundenheit zu seiner Heimatstadt. Ab und zu stiegen rote und weiße Luftballons auf - die Farben, die sich auch im Kölner Stadtwappen wiederfinden. "So Typen wie der Willi, die sterben aus. Leider", sagte die Kölner "Türsteher-Legende" Anton Claaßen. "Der gehört zu Köln wie der Kölner Dom", so Claaßen.

Willi Herren wurde am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden. (Archiv) Bildrechte: dpa

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Der Schauspieler war aus der ARD-Serie "Lindenstraße" und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt, in denen er tiefe Einblicke in sein nicht immer skandalfreies Leben gab. Zudem sang er Party-Schlager.